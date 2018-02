Damen-Abfahrt in Garmisch JETZT LIVE

Holt sich Lindsey Vonn ihren 81. Weltcup-Sieg und schafft somit das Garmisch-Double? Oder schlägt Sofia Goggia zurück? Und kann Cornelia Hütter wieder ein Wort um den Sieg mitreden? All die Fragen werden in der zweiten Damen-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen beantwortet. Wir berichten live (siehe unten).