Baum traf Mann am Kopf: Forstunfall endete tödlich

Kurz vor 13 Uhr war Samstag ein Mann mit Holzarbeiten in Losenstein (Bezirk Steyr Land) beschäftigt. Er wollte mit einem Freund eine Esche in einer Höhe von vier Meter abschneiden. Dafür stieg er auf eine Leiter und wollte den Baum durch Einschneiden mit der Motorsäge in eine gezielte Richtung zu Fall bringen.