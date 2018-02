Vanek trifft und verliert im 1.000. NHL-Spiel

Thomas Vanek hat am Samstagabend (Ortszeit) sein 1.000. Spiel in der NHL bestritten. Der Steirer traf beim 2:4 der Vancouver Canucks gegen Tampa Bay Lightning per "Bauerntrick" zum zwischenzeitlichen 1:3. Es war sein 368. NHL-Treffer. Vanek, seit 2005 in der NHL, wurde für sein Tor begeistert gefeiert. Die Canucks bleiben mit der Heim-Niederlage jedoch weiter Vorletzte in der Western Conference.