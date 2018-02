„Todesfluch“: Ramsey trifft wieder – gleich 3 Mal!

Was für ein Abend für Aaron Ramsey! Einen Dreierpack erzielt und mit Arsenal 5:1 gegen Everton gewonnen! Alles könnte so schön für den Waliser sein, doch er weiß wohl selbst am besten, dass nun wieder SIE kommen werden, diese unangenehmen Fragen. Die Fragen, die darauf abzielen, dass nach Toren von ihm in der Vergangenheit immer wieder Prominente ums Leben gekommen sind. Die Fragen nach dem „Todesfluch“, der Treffer von Ramsey seit 2009 zu umgeben scheint.