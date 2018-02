Glänzende PS-Premieren

Grau in Grau präsentierte sich am zweiten Messetag in Ried nur der Himmel. Im Messezentrum bekamen die Besucher der von der „Krone“ präsentierten Automesse dagegen eine glänzende PS-Parade geboten. In Gold erstrahlte bei seiner Österreich-Premiere der BMW X2. „Galvanic Gold ist völlig neu in unserer Farbpalette, es betont noch mehr die Sportlichkeit des Autos“, erklärt Christian Pürstinger, Geschäftsführer von BMW-Rachbauer in Schärding.