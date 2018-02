Schock-Diagnose! Kicker erleidet Schädelbruch

Die Schock-Diagnose lautet Schädelbruch! Das teilte der Verein am Samstag mit. "Philipp wird zu weiteren Untersuchengen die nächsten Tage noch in der Düsseldorfer Uniklinik bleiben. Verein und Mannschaft sind mit ihren Gedanken bei ihm und wünschen ihm baldige Genesung, die natürlich absolut im Vordergrund steht", betont Geschäftsführer Otmar Schork. "Alles weitere wird sich in den folgenden Tagen ergeben. Philipp braucht jetzt erst mal Ruhe."