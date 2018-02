Standpauke muss Gmunden beflügeln

Wenn das nichts hilft, dann hilft gar nichts mehr“, so Gmunden-Trainer Bernd Wimmer vor dem heutigen Bundesliga-Duell gegen Oberwart. Denn nach dem desaströsen Jänner – in dem die Traunsee-Korbjäger in fünf Spielen vier Pleiten kassiert hatten – setzte es in dieser Woche eine gehörige Standpauke der Sportlichen Leitung rund um Richard Poiger. „Sie haben richtig Dampf abgelassen, jetzt liegt es an der Mannschaft, dass sie sich beweisen“, erklärt Wimmer. Nachsatz: „Sie sind Profis, jetzt muss was kommen!“