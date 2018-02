Als nächstes verfilmt er Leben seines Urgroßvaters

Adrian Goiginger räumte gerade beim Österreichischen Filmpreis mit „Die beste aller Welten“ groß ab: Und er arbeitet schon längst an einem neuen Drehbuch. Es wird eine Zeitreise zurück in den Pinzgau der Zwischenkriegszeit: Sein Uropa lebte in Saalfelden in bitterer Armut. Er interviewt dafür gerade auch Zeitzeugen.