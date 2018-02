Ferienwochen starten mit viel Schnee und Sonne!

Frau Holle meint es heuer wirklich gut. Sie hat es am Wochenende bis in die Täler schneien lassen. Und das gerade rechtzeitig zum Beginn der Semesterferien. Urlauber aus Ostösterreich und dem Ausland finden derzeit in den Skigebieten beste Bedingungen vor. In Heiligenblut misst man fast zwei Meter Schnee, auch der Katschberg hat einen halben Meter dazu bekommen.