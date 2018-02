Tande gewinnt in Willingen! Huber auf Rang neun

Ergebnisse:

1. Daniel-Andre Tande (NOR) 261,3 (148,0/146,5)

2. Richard Freitag (GER) 260,5 (149,5/141,5)

3. Dawid Kubacki (POL) 254,8 (145,0/139,5)

4. Kamil Stoch (POL) 254,5 (146,0/137,5)

5. Andreas Wellinger (GER) 252,6 (143,5/141,5)

6. Stefan Hula (POL) 248,9 (143,5/140,0)

7. Johann Andre Forfang (NOR) 247,6 (134,5/144,0)

8. Robert Johansson (NOR) 245,7 (140,0/142,5)

9. Daniel Huber (AUT) 242,3 (143,5/138,5)

10. Tilen Bartol (SLO) 235,4 (145,0/135,0)

11. Anders Fannemel (NOR) 235,0 (139,0/136,5)

12. Markus Eisenbichler (GER) 233,0 (136,0/139,5)

13. Piotr Zyla (POL) 230,2 (139,5/132,5)

14. Karl Geiger (GER) 228,7 (143,0/130,5)

15. Anze Semenic (SLO) 223,7 (141,5/130,5)

16. Stephan Leyhe (GER) 222,8 (140,0/131,0)

17. Halvor Egner Granerud (NOR) 220,9 (136,5/133,5)

. Timi Zajc (SLO) 220,9 (142,5/129,0)19.

Andreas Stjernen (NOR) 216,4 (137,0/131,5)

20. Peter Prevc (SLO) 215,0 (142,0/127,5)

21. Maciej Kot (POL) 213,5 (132,5/129,5)

22. Nejc Dezman (SLO) 213,2 (138,5/126,0)

23. Jakub Wolny (POL) 204,1 (125,0/135,5)

24. Jernej Damjan (SLO) 197,9 (133,0/122,0)

25. Kevin Bickner (USA) 197,5 (129,0/124,5)

26. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 197,4 (128,5/130,0)

27. Antti Aalto (FIN) 184,5 (129,5/120,5)28.

Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 183,6 (135,5/122,0)

29. Yukiya Sato (JPN) 176,8 (134,5/114,5)

30. Dmitrij Wassilijew (RUS) 172,9 (136,0/114,5)

31. Alex Insam (ITA) 171,0 (130,0/110,5)