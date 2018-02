Per Mausklick sein eigenes Dirndl designen

Den Dirndl-Konfigurator kann jeder nutzen – zuhause oder unterwegs, am Handy, Laptop & Co mit der Freundin oder anderen Beraterinnen aus der Familie. Stoffe sind oft schwierig zu bekommenDer Service richtet sich vor allem auch an all jene, die ihr Dirndl selbst schneidern oder schneidern lassen wollen. Köhl betont: „Es ist heute in vielen Regionen gar nicht mehr so einfach, an Stoffe zu kommen. Es gibt kaum noch Fachgeschäfte. Wir wollen verhindern, dass die Kundinnen von weit her zu uns nach Salzburg pilgern müssen.“ Neben den Stoffen kann auch das Zubehör wie Nähseide bequem dazubestellt werden.