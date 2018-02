Junuzovic führt Werder Bremen zum Sieg bei Schalke

Auch ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger fehlte bei Leverkusens 0:0 in Freiburg infolge seiner Oberschenkelblessur. Die Leverkusener gaben nach zuletzt zwei Siegen in Folge wieder Punkte ab. Freiburg ist bereits neun Liga-Spiele unbesiegt. Die Bayern landeten in Mainz nicht nur den achten Liga-Sieg in Folge, sondern auch den 19. im 20. Pflichtspiel unter Trainer Jupp Heynckes. Franck Ribery brachte den Rekordmeister mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze nach einem Corner in Führung (33.). James Rodriguez erhöhte noch vor der Pause nach einer schönen Ballannahme (44.).