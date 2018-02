ManUnited „verkürzt“ Abstand zu City auf 13 Punkte

Es geschehen tatsächlich noch Zeichen und Wunder: Manchester City hat sich in der englischen Premier League mit einem 1:1 in Burnley begnügen müssen und ist damit zum erst vierten (!) Mal in dieser Saison nicht als Sieger vom Feld gegangen! Da Stadtrivale Manchester United daheim gegen Huddersfield mit 2:0 gewann, wobei Neuzugang Alexis Sanchez per Elfmeter-Nachschuss sein erstes Tor für die "Red Devils" erzielte, „verkürzte“ der Tabellenzweite den Abstand zu Spitzenreiter City – allerdings auf noch immer recht stattliche 13 Punkte.