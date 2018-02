2:1! LASK lässt gegen St. Pölten nichts anbrennen

Besser machte es Bundesliga-Debütant Tetteh nach Wiederbeginn. Der Leihspieler von Red Bull Salzburg schloss einen von Michorl eingeleiteten Angriff mit einem scharfen Schuss erfolgreich ab. Von der Führung beflügelt drängten die Schwarz-Weißen auf die Entscheidung. Goiginger spielte seine Hereingabe wenig später jedoch in den Rücken von Joao Victor (51.). Nach etwas mehr als einer Stunde fing es in der TGW-Arena in Pasching teilweise heftig zu schneien an. Die 3877 Zuseher sahen jedoch nur einen Wetterumschwung, auf dem Rasen änderte sich am Charakter des Spiels wenig. Luckeneder sorgte eine Viertelstunde vor Schluss nach einem Eckball und erneutem Michorl-Assist per Kopf für die Vorentscheidung, Atanga gelang nach einem Konter in der Schlussphase nur noch eine kleine Korrektur.