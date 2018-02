Brand: Vier Bewohner durch Rauchgase verletzt

Gerade rechtzeitig, gegen fünf Uhr, wurde am Samstag in Hitzendorf-Rohrbach eine 43-Jährige im Parterre eines Zweifamilienhauses durch ein Knistern wach: Im ersten Stock war in der Vorratskammer ein Feuer ausgebrochen! Die Frau, ihr Vater, ihr Bruder und sein Arbeitskollege erlitten eine Rauchgasvergiftung.