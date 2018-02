Räuber versetzt Opfer Messerstich in den Rücken

Eine drei Zentimeter große Wunde am Rücken hat ein 29-Jähriger in der Nacht auf Samstag bei einem Raubüberfall am Stadtplatz in Wels erlitten. Zwei Unbekannte hatten von dem Mann dessen Geldbörse verlangt. Der 29-Jährige wehrte sich, versetzte den Räubern einen Stoß und wollte davonlaufen. Im Umdrehen zog einer der Räuber ein Stanleymesser und stach auf das Raubopfer ein.