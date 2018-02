Räuber stachen Nachtschwärmer nieder

Mit einem Stanley-Messer bedrohte am Stadtplatz am Samstag um halb fünf Uhr früh das vermutlich ausländische Duo den 29-Jährigen aus Weißkirchen an der Traun. Der Nachtschwärmer wollte aber nicht "Opfer" spielen, sondern wehrte sich und wollte flüchten. Da stach ein Täter dem Opfer in den Rücken, ehe das Duo flüchtete. Der Verletzte wurde im Spital versorgt, die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Eine genaue Beschreibung der Täter gibt´s noch nicht, da die Polizei erst mit dem 29-Jährigen reden muss.