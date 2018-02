Caps mit Kantersieg, RBS und Linz ohne Probleme!

Ein kräftiges Lebenszeichen gab indes der Villacher SV mit seinem Sieg in Graz von sich. Die zuletzt kriselnden Kärntner, die ohne Bonuspunkt in die Qualifikationsrunde gestartet waren, reduzierten den Rückstand auf die Steirer auf einen Zähler. Andrew Sarauer sorgte nach einer knappen Viertelstunde für die Führung der Gäste. Dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Zintis Zusevics (32.) folgte ein Villacher Doppelschlag durch Ben Walter und Jordan Hickmott (34., 38.) zum Endstand. Der Dornbirner EC hat mit einem hart umkämpften Sieg die Führung in der Qualifikationsrunde ausgebaut. Ein Doppelpack innerhalb einer halben Minute durch Christopher D'Alvise bzw. Kevin Macierzynski (41., 42.) zum zwischenzeitlichen 4:2 sorgte letztlich für die Vorentscheidung. Fehervar ist nach einem 2:1-Sieg in Bozen nun punktegleich vor Graz Zweiter.