Einbrecher plünderten Kellerabteile

In den vergangenen zwei Wochen schlugen die Einbrecher gleich mehrmals in dem Mehrparteienhaus in Schwarzach im Salzburger Pongau zu – und jedes Mal hatten sie es auf die Kellerabteile abgesehen. Die Unbekannten stahlen neben einer Golfausrüstung und einem Windschott für ein Cabrio auch Lebensmittel aus der Tiefkühltruhe.