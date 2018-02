Skitourengeher vom Berg gerettet

Bei der Abfahrt von der Gensgitschhöhe in Mariapfarr verirrte sich am Freitag ein Skitourengeher und blieb in einer Rinne nahe eines steilen Felsabbruches stecken. Seine beiden Kameraden, die derweil ins Tal abgefahren waren, alarmierten die Bergrettung. Der Einsatz gestaltete sich schwierig, die 18 Helfer konnten den Skitourengeher aber unverletzt bergen.