Vater von drei Opfern stürzt sich auf Horror-Arzt!

"Ich will diesen Hurensohn haben", schrie Randall Margraves, als er auf den Angeklagten zustürmte. Als der Vater dreier Opfer dann abgeführt wurde, fragte er: "Was wäre, wenn euch das passiert?" Nach einer Pause eröffnete die Richterin das Verfahren mit einem Appell zur Ruhe. Für Magraves zeigte sie Verständnis: Dieser habe mit ansehen müssen, wie seine Töchter "all das Leid durchmachen mussten", sagte sie. "Ich kann mir nicht ausmalen, was das für Eltern bedeutet."