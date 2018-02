Lebenslange Haft nach Mord an Trink-Freund

„Nicht mal die Haft hielt sie davor ab“, unterstrich zuvor Vorsitzende Martina Pfarrkirchner die Tatsache, dass er die Tat als ein gesuchter Häftling verübte. Drei Jahre saß der Salzburger nämlich in der Justizanstalt, bis er im März 2017 die Flucht ergriff. Sein Trink-Kumpane Josef Füßl (64) gewährte ihm Unterschlupf in seiner Wohnung in der Josef-Ressel-Straße in Salzburg-Taxham.