Die wunderbare Welt der Autos in Ried

Einen furiosen Auftakt der 20. Automesse in Ried bejubelte gestern, Freitag, Messedirektor Helmut Slezak. Denn bereits am ersten Tag der von der „Krone“ präsentierten PS-Show tauchten Tausende Besucher in die wunderbare Welt der Autos ein. Ob Neuwagen, Premieren-Auto oder Oldtimer – die ausgestellten, blitzblankpolierten Fahrzeuge begeisterten.