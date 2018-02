Unterwäsche für Olympia-Stars kommt aus Ried

Pyeongchang in Südkorea, über zwei Autostunden von Seoul entfernt: Wintersport-Fans haben sich längst an den zungenbrecher-verdächtigen Namen des Ortes gewöhnt, an dem ab 9. Februar um Medaillen gekämpft wird. In puncto Ausrüstung ist Oberösterreich stark vertreten: von Skiern über Stöcke bis hin zur Unterwäsche.