Ärger nach Kündigung von TV-Vertrag

Josef T. beendete sein Abo bei einem Fernsehanbieter. Nach der Kündigung sollte er einen Restbetrag begleichen – was der Oberösterreicher auch tat. „Mir wurde versichert, dass nach dieser Zahlung mein Vertrag endgültig gekündigt wird“, so der Leser. Doch weit gefehlt: Denn nachdem er die noch offene Forderung beglichen hatte, wurde er wieder aufgefordert, eine Zahlung zu leisten. Dieses Mal sogar per Brief von einem Inkassobüro, weshalb sich der Oberösterreicher schließlich verärgert an die Ombudsfrau wandte.