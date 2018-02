In diesen Fällen sagen wir Danke!

Rückgabefrist für orthopädische Schuhe verpasst

Orthopädische Spezialschuhe hatte Christine M. aus Niederösterreich bei einem medizinischen Fachhandel gekauft. Anschließend verbrachte sie einen vierwöchigen Aufenthalt in einer Reha-Klinik. Nach den Therapien stellte sich jedoch heraus, dass sie die Schuhe nicht verwenden kann, was sie dem Händler mitteilte. Dieser informierte Frau M., dass die Rücknahme der Ware nur bis zehn Tage nach dem Kauf möglich sei. „Die Schuhe sind sogar noch originalverpackt“, teilte uns die Pensionistin mit. Auf unsere Anfrage hat die Firma Bständig sehr kundenfreundlich reagiert. Frau M. darf die Schuhe ausnahmsweise in eine Filiale zurückbringen und bekommt das Geld retour.