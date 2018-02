Peter Stöger gewinnt mit BVB Krimi gegen Ex-Klub

Peter Stöger hat bei seiner emotionalen Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte über einen Sieg jubeln dürfen. Sein Klub Borussia Dortmund setzte sich am Freitagabend zum Auftakt der 21. Runde der deutschen Bundesliga beim Schlusslicht 1. FC Köln in einem Krimi hauchdünn mit 3:2 durch. Die Dortmunder holten damit im vierten Anlauf 2018 erstmals drei Punkte, nach zuvor drei Remis.