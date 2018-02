Explosion durch Pulverreste

Am Tag nach dem Unglück im Schießpark Viecht lichteten sich auch im übertragenen Sinn die Nebelschwaden: Fix ist, dass der Jäger Franz I. (62) aus Eberstalzell, der als Aufsichtsorgan in Viecht arbeitet, den Hobby-Schützen Rudi K. (50) aus Eberstalzell beim Einschießen einer Langwaffe in den Schießkanal für Kleinwaffen begleitet hatte. Dabei dürfte, das ergaben „Krone“-Recherchen, eine heiße Gewehrpatrone auf den mit Pulverresten vom Revolverschießen bedeckten Teppich gefallen sein. Es entstand zunächst ein Kleinbrand, Franz I. und Rudi K. rollten den brennenden Teppich zusammen.