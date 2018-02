Wirt aus Schärding: Trauer um toten „Gelati-Max“

„Ich hab’s am Freitag früh erfahren. Der Max war wie schon öfter mit sechs Unternehmerfreunden, darunter zwei Bayern, in Agadir Golf spielen. Es war erst sein zweiter Urlaubstag. Er ist nach dem Abendessen am Donnerstag in der Hotelhalle tot zusammen gebrochen. Die Ursache ist unklar“, erzählt Günther Unger, Gastwirt der Schärdinger „Bums’n“, geschockt: „Der Max war doch erst 44 Jahre, das ist doch kein Alter.“