400 Hunde im Rennfieber

Gleich 50 Teams aus zehn Nationen, allesamt Top-Athleten in ihrem Sport, reisten am Freitag in den beschaulichen Lungau. Die Teilnehmer starten in den Bewerben Skijöring, Limited (also mit sechs Hunden) und Unlimited (mehr als acht Hunde). Die Strecke läuft je nach Klasse über 12 bis 18 Kilometer.