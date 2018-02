Knalleffekt: Ex-Botschafter aus U-Haft entlassen

Am Donnerstag durfte der 69-Jährige seine Zelle in der Justizanstalt Josefstadt verlassen. "Meinem Mandanten war immer klar, dass letztlich alle Beweise für ihn sprechen werden", so sein Anwalt Rudolf Mayer. "Die Zeit in der Haft hat er gut überstanden. Was ihm schwer zu schaffen macht, ist der Tod seines Enkelsohns." Die Mutter des Buben befindet sich in einer Psycho-Klinik, Gerichtsgutachter Peter Hofmann soll nun klären, ob sie bei ihrer Tat zurechnungsfähig war.