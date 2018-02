Für die Berge begeistern

„Eine Genusstour wie viele andere hier“, schwärmt Grüner über das feine, wunderschöne Skitourental direkt an der Grenze zu Südtirol. Seit 25 Jahren nimmt Bergführer Grüner bergbegeisterte Menschen mit in seine Welt der Osttiroler Gipfel, Felsen und Grate. „Es ist ein Privileg, das wir hier in Osttirol haben, dass wir fernab des Skitouren-Booms hier noch die erste Skispur in die Naturkulisse zeichnen dürfen“, erzählt der 58-Jährige. Und die Skiabfahrt? Grüner hat jedenfalls nicht zu viel versprochen: Pulverschnee-Traum!