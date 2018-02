Tickets für die „Fast & Furious Live“ Show!

Das Publikum erwartet ein Mix aus einzigartigen Stunts, Spezialeffekten und innovativen 3D-Projektionen, mit dem die Filmwelt zum Leben erweckt wird. Gemeinsam mit Fahrern, die ihre Grenzen ausloten, entsteht so ein völlig neues, denkwürdiges Live-Erlebnis. Die Adrenalin gefüllte Zwei-Stunden-Show, die Waghalsigkeit mit fahrerischer Professionalität und Präzision verbindet, stößt in eine neue Dimension des Live-Entertainments vor. Die Schwerkraft scheint dabei ernsthaft in Frage gestellt zu werden.