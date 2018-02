Vermisste Vierbeiner und Hunde zur Vergabe

Seit Juni 2017 wird Katze Mausi vermisst: Sie ist schwarz-braun getigert mit weiß, die Hinterpfoten hinten sind schwarz. Sie ist in 2015 geboren, trägt keinen Chip, ist aber kastriert. Abgängig ist Mausi aus 2100 Korneuburg, Stockerauer Postweg, sie wurde zuletzt am 18. Juli in 2108 Leobensdorf gesehen (fünf Kilometer Luftlinie). Hinweise bitte an Tel.: 0677/620 16 901.