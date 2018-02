Österreicher sorgte für juristische IOC-Pleite

"Es war mein bisher längstes Verfahren", erzählt Michael Geistlinger. Eine Woche lang hörte der Völkerrechtsprofessor an der Uni Salzburg beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Genf den Schilderungen der in den russischen Doping-Skandal involvierten Sportler zu. Auch Kronzeuge Grigori Rodschenkow und Chefermittler Richard McLaren sagten per Video-Zuschaltung aus.