Veith: „Noch einmal Gold wäre das Unglaublichste!“

Die Goldene von Sotschi ist deine Lieblings-Medaille?

Sie schaut am schönsten aus und ist ein Einzelstück. Da ist ein echter Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ein Olympiasieg ist für einen Sportler einfach das Höchste der Gefühle. Und der Moment, als ich dann Gold umgehängt bekommen habe, der ist ganz tief in mir drinnen.