Iranerinnen legen Kopftuch ab und riskieren Haft

Protest unter dem Hashtag #WhiteWednesday in sozialen Medien

Zu dieser Zeit begannen Frauen sprichwörtlich auch Flagge gegen den Kopftuchzwang zu zeigen. So hatte sich eine Iranerin in der Hauptstadt Teheran auf einen Verteilerkasten gestellt, ihren Schleier abgelegt und wie eine weiße Fahne an einen Stock gebunden. Ihr Bild, das sie kurz vor ihrer Verhaftung zeigt, ging in den sozialen Netzen um die Welt und wurde zum Symbol für die Bewegung. Die Facebook-Seite "My Stealthy Freedom" veröffentlichte ein Foto von der mutigen jungen Frau. Viele Frauen legten seitdem ihr Kopftuch ab, Bilder und Videos davon werden unter dem Hashtag #WhiteWednesday geteilt.