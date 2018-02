Vanek einziger Sieger aus Österreichs NHL-Trio

Thomas Vanek hat mit den Vancouver Canucks in der NHL einen 4:2-Heimsieg über die Chicago Blackhawks geholt. Die Kanadier haben nun fünf ihrer jüngsten acht Spiele gewonnen. Kein Erfolgserlebnis gab es am Donnerstag für die anderen Österreicher. Michael Raffl verlor mit den Philadelphia Flyers 3:4 in New Jersey, Michael Grabner mit den New York Rangers daheim 0:4 gegen Toronto.