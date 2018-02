Olympia-Drahtseilakt mit Speed-Joker Hirscher

Die rot-weiß-roten Stars reisen nicht direkt nach Jeongseon, wo es dann um die Medaillen geht. Sondern bleiben noch zwei Tage in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Absolvieren dort zwei Tage Regeneration und Kondi-Training, ehe es hinauf in die Berge geht. Erstes Schneetraining am Dienstag, das erste offizielle Abfahrtstraining auf der Olympia-Piste am Donnerstag.