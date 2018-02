10 heiße Fragen zum Bundesliga-Frühjahrsstart

Gibt's noch einen Dreikampf um die zwei CL-Tickets?

Normalerweise nicht. Zu groß ist der Vorsprung von Sturm und Salzburg. Rapid spricht weiter offiziell nur von den Top 3, was aber nicht ausschließt, mehr zu wollen. Schließlich hat Österreich 2018/19 fünf Europacup-Tickets, gleich zwei für die Champions-League-Quali. So liebäugelt auch die Admira mit Europa. Und auch der LASK will erstmals seit 1999 wieder international dabei sein. Was in Linz - wegen der Doppelbelastung - aber nicht jeder (etwa Berater Jürgen Werner) als erstrebenswert ansieht.