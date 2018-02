Tirol: Felsstürze stoppen den Verkehr

Felssturz Nummer drei: In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Steinschlag-Ereignis auf der Brenner Straße (B 182) bei Kilometer 11,5 zwischen der Europabrücke und Schönberg. Die Straße wurde zwischen dem Gasthof Stefansbrücke und Schönberg gesperrt. Am Abend war sie wieder normal befahrbar. Ungünstige Witterung„Die Ursache der jetzigen Sturz- und Rutschereignisse liegt in der derzeit besonders ungünstigen Witterung der letzten Wochen mit Starkregen, starken Schneefällen, Tauwetter sowie dem Frost-Tau-Wechsel“, so Heißel abschließend.