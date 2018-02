Frauen steckten im Schnee fest

In der Nacht zum Freitag feierten die beiden Frauen - eine Österreicherin (24) und ihre Bekannte (29) aus Deutschland - in einer Hütte auf 1200 Metern Seehöhe. Dabei dürften sie auch reichlich Alkhol konsumiert haben. In den frühen Morgenstunden machten sie sich auf in ihre nur wenige hundert Meter entfernte Unterkunft. Für den Weg nahmen sie eine vermeintliche Abkürzung durch einen Graben.