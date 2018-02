Feuer am Campingplatz

Am frühen Mittwochnachmittag kam es auf dem Campingplatz in Bad Hofgastein zum Brand. Der angebaute hölzerne Vorraum und der Wohnwagen brannten dabei vollständig nieder. In der Nähe abgestellte Wohnwägen wurden durch die Hitzeeinwirkung ebenso beschädigt.

Der Brand dürfte laut ersten Ermittlungsergebnissen von einem defekten Gasofen ausgegangen sein. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ungefähr 50.000 Euro belaufen und durch eine Versicherung gedeckt sein.