Öffis in Salzburg sind völlig out

Man würde, so ein Vertreter der Wiener Linien, auf der U 6 (entlang des Gürtels von Siebenhirten bis Floridsdorf) am liebsten im Ein- Minuten-Takt fahren, doch wäre dadurch das Wenden der Züge an den Endstellen erschwert. In den Spitzenzeiten sind die Garnituren hoffnungslos überfüllt.