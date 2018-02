Personal fehlt in jedem zweiten Seniorenheim!

12.000 Oberösterreicher verbringen ihren Lebensabend in einem von rund 130 Pflege- und Seniorenheimen. Schon vor zwei Jahren prangerte die Arbeiterkammer den Mangel an Pflegepersonal an. Jetzt bekommt sie Schützenhilfe vom Volksanwalt: In zumindest jedem zweiten Heim gab’s bei Überprüfungen Mängel!