Vandalen zu rauschig für die Einvernahme

In der Nacht zum Mittwoch war die fünfköpfige Gruppe in Saalbach unterwegs und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Toiletten, Lampen und eine Brandschutztür wurden in zwei Bars zerstört. Der Schaden liegt bei knapp 3000 Euro.

Die Polizei konnte die Vandalen, alle zwischen 21 und 34 Jahre alt, schnell ausforschen. Einzig: "Aufgrund der starken Alkoholisierung konnten die Beschuldigten erst am nächsten Tag einvernommen werden", hieß es von Seiten der Polizei.