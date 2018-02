Helfer sprang über Zaun auf Autobahn

Patrick Frinner ist gebürtiger Ennstaler und Hauptmann beim Bundesheer in der Schwarzenbergkaserne. Er dreht regelmäßig seine Laufrunden auf der Goiser Wiese nahe der Autobahn und verlängerte die Strecke am Mittwochnachmittag, um zu helfen. „Ich habe plötzlich einen irrsinnigen Knall gehört“, wird er das Geräusch von aufprallendem Blech gegen 15 Uhr nie vergessen. Als geschulter Ersthelfer – Patrick Frinner ist auch Quereinsteiger bei der Walser Feuerwehr – wusste er sofort, was zu tun ist und reagierte vorbildlich.Andere beobachteten nur, er griff als Erster ein„Ich bin über den Zaun auf die Autobahn gesprungen“, schildert Frinner die Situation und blieb dabei achtsam. „Direkt gefährlich war das nicht, weil sich im Unfallbereich schon ein erster Stau gebildet hat.“ Einige Autofahrer kamen dazu, beobachteten das Schreckens-Szenario mit dem völlig zerstörten Pkw aber nur. Patrick Frinner griff als Erster ein: „Ich habe mich zum Opfer ins Auto gesetzt.“