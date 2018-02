Musikkapelle Zell/Ziller: Prosit, 200 Jahr'!

Erste Verkostung am 21. April

Wer nun glaubt, das Spezial-Bier gäbe es käuflich zu erwerben, der irrt, denn: Auf Exklusivität wird großen Wert gelegt. „Wir werden das Bier nur bei all unseren zahlreichen Veranstaltungen im Laufe des Jahres ausschenken“, verriet Hotter. All jene, die sich eine Kostprobe nicht entgehen lassen wollen, sollen daher unbedingt einen Blick in den Eventkalender der Musikkapelle wagen. Tipp: Der erste Ausschank findet im Zuge des großen Jubiläumskonzertes am 21. April statt!