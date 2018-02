Radweg könnte deutlich billiger werden

11.500 Schwellen werden abtransportiert

Insgesamt dürften rund 11.500 Schwellen zusammenkommen, die in einigen Wochen per Bahn abtransportiert werden. „Es werden zwei bis drei Züge voll sein, mit vielen Waggons“, so Meißner. Zur Bahn wird das Material mit Lkw gebracht. Bis Ende Februar könnte der Rückbau fertig sein. Das ist zwar um einige Wochen später als gedacht, aber für die Bürgermeister der anliegenden Gemeinden, die die alte Bahntrasse gekauft haben, dennoch kein Problem.