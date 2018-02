Hacker räumen mit Computervirus Bankomaten leer

Jackpotting-Attacken auch in Europa möglich

Dem Bericht zufolge kommen Jackpotting-Attacken in Europa häufiger vor als in den USA. In Deutschland hat beispielsweise 2015 ein Cyber-Bankräuber Bankomaten erst mit einem USB-Stick manipuliert und sie dann Geldscheine spucken lassen. Es ist also nicht auszuschließen, dass die „Ploutus.D“-Malware ihren Weg nach Europa findet und auch hierzulande für vergleichbare Angriffe eingesetzt wird. Momentan seien zwar nur Diebold-Bankomaten angreifbar, ein paar Änderungen am Code des Schädlings würden ihn aber auch bei Bankomaten von 40 anderen Herstellern einsetzbar machen.